Liverpool 1-0 Everton
Liverpool, Merseyside derbisinde Everton'ı 18 yaşındaki Curtis Jones'un golüyle 1-0 mağlup etti ve FA Cup'ta tur atladı
İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ile Everton, FA Kupası'nın 3. turunda karşılaştı. Ligi açık ara lider götüren Liverpool, sahası Anfield Stadı'nda oynanan müsabakaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.
Liverpool, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Curtis Jones'un 71. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve tur atladı.
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