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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.08.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Litvanya'nın Dünya Kupası'nda hedefi olimpiyat bileti!

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Litvanya'nın Dünya Kupası'nda hedefi olimpiyat bileti!

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Litvanya Milli Basketbol Takımı, turnuvada derece elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Litvanya, bu tarihten sonra düzenlenen 6 Dünya Kupası'nın 4'üne katılmayı başardı.

Avrupa temsilcisi, 2010'da Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda 3. olarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Tecrübeli bir ekip olan Litvanya'nın başantrenörlüğünü 2016'dan bu yana Dainius Adomaitis yapıyor.

Litvanya'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

- Tek yenilgiyle turnuvaya geldiler

Litvanya Milli Takımı, Avrupa Elemeleri'nde mücadele ettiği iki turda sadece 1 mağlubiyet yaşayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Birinci turda Polonya, Macaristan ve Kosova ile eşleşen Litvanya, gruptaki tüm maçlarını kazandı.

İkinci turda İtalya, Hırvatistan ve Hollanda karşısında da başarılı sonuçlar alan Avrupa ülkesi, iki turda toplam oynadığı 12 maçın 11'ini kazanarak gruptan lider çıkmayı başardı.

Litvanya, gruptaki tek yenilgisini ise deplasmanda İtalya'ya karşı yaşadı.

- Basketbolun ekol ülkelerinden

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ilk kez 1998'de Yunanistan'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Litvanya, 5. kez bu turnuvada yer alacak.

Olimpiyat Oyunları'na katılım için adını ilk 7 ülke arasına yazdırmak isteyen Litvanya, 2010'da Türkiye'de organize edilen şampiyonada 3. olarak bronz madalya kazanmış ve organizasyon tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştı.

Litvanya, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ise 4. sırayı elde etmişti.

Litvanya, FIBA Dünya Sıralaması'nda da 6. sırada yer alıyor.

- Kadro

Litvanya, Dünya Kupası'nda tecrübeli oyuncularıyla boy gösterecek.

2016 yılından bu yana Dainius Adomaitis'in başantrenörlüğünü yaptığı Litvanya'da 35 yaşındaki Paulius Jankunas, 34 yaşındaki oyuncular Renaldas Seibutis ve Jonas Maciulis ile 32 yaşındaki Mantas Kalnietis ülkesine katkı sağlamak için şampiyonada sahada yer alacak.

Avrupa temsilcisinde beş oyuncu kendi ülkesinin takımlarında forma giyerken, Domantas Sabonis ile Jonas Valanciunas NBA'de Litvanya'yı temsil ediyor.

Litvanya'nın Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mantas Kalnietis, Jonas Maciulis, Renaldas Seibutis, Domantas Sabonis, Paulius Jankunas, Jonas Valanciunas, Mindaugas Kuzminskas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Lukas Lekavicius, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas

- Maç programı

Litvanya'nın H Grubu'nda Dongguan kentindeki Dongguan Basketbol Merkezi'nde oynayacağı maçların TSİ programı şu şekilde:

1 Eylül Pazar:
14.30 Senegal-Litvanya

3 Eylül Salı:
14.30 Litvanya-Kanada

5 Eylül Perşembe:
14.30 Litvanya-Avustralya

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