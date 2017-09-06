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Litvanya, Almanya'yı yenerek grubunu lider tamamladı!

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Almanya: 72 - Litvanya: 89

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu beşinci maçında Litvanya, Almanya'yı 89-72 yendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ile aynı adı taşıyan salonda oynanan maçın ilk periyodunu 23-19 önde geçen Litvanya, soyunma odasına 47-43 üstün gitti.

Çekişmeli geçen ikinci devrede üçüncü periyodu 72-60'lık skor avantajıyla geçen Litvanya, rakibini 89-72 mağlup etti.

İki takımın da son 16 turuna kalmayı daha önce garantilediği grubu, bir mağlubiyeti bulunan Litvanya 9 puanla lider, Almanya ise 8 puanla ikinci sırada tamamladı. Almanya, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşen Fransa ile eşleşti.

NBA ekiplerinden Toronto Raptors'ta forma giyen 25 yaşındaki Jonas Valanciunas, 27 sayı, 15 ribauntla Litvanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

AlmanyaLitvanyaEuroBasket 2017
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