Listeye sadece o girdi!
Sadece Fransa’nın değil dünya futbolunun da en pahalı futbolcusu unvanının sahibi olan Neymar, aylık geliriyle de ligin en çok kazananı durumunda.
Brezilyalı yıldız aylık brüt 3 milyon Euro’luk kazancıyla Ligue 1’in en çok kazanan futbolcusu olurken Fransa’nın en çok kazanan 11 futbolcusunun 10’u Paris Saint Germainli futbolculardan oluştu.
Edinson Cavani ve Kylian Mbappe 1,5 milyon Euro’luk kazançlarıyla listenin iki ve üçüncü sırasında yer alırken, en çok kazananlar arasına giren tek Monacolu futbolcu aylık 750 bin Euro’luk kazancıyla Radamel Falcao oldu.
Neymar (PSG): 3 milyon Euro
Edinson Cavani (PSG): 1,5 milyon Euro
Kylian Mbappe (PSG): 1,5 milyon Euro
Thiago Silva (PSG): 1,3 milyon Euro
Angel Di Maria (PSG):1,1 milyon Euro
Marquinhos (PSG):1,1 milyon Euro
Thiago Motta (PSG):875 bin Euro
Javier Pastore (PSG):770 bin Euro
Radamel Falcao (Monaco): 750 bin Euro
Dani Alves (PSG):700 bin Euro
Julian Draxler (PSG):600 bin Euro
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