Liseler arası turnuva başlıyor!
Espora verdiği destekle dikkatleri çeken Bahçeşehir Üniversitesi bu kez liseler arası League of Legends turnuvası düzenliyor.
Kendini profesyonel arenada göstermek isteyen öğrencilerin kayıt yaptırarak katılacağı turnuvada ön eleme aşaması dört haftadan oluşuyor.
Ön elemelerden son ikiye kalan takımlar final aşamasına geçerek finalde kendilerini gösterme hakkını kazanacaklar. Kaybeden takımlar ise diğer haftalarda yeniden kayıt yaptırarak şanslarını tekrar deneyebilecek.
Final aşamasına çıkmayı başaran 32 takım büyük finale giden yolda yarışmaya devam ederek son dörde kaldıkları takdirde büyük final için İstanbul/Beşiktaş’ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi’nin Espor Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde final maçlarını oynayacaklar.
BİRİNCİ TAKIM
%100 EĞİTİM BURSU
5100RP (Kişi başı)
İKİNCİ TAKIM
%75 EĞİTİM BURSU
4100RP (Kişi başı)
ÜÇÜNCÜ TAKIM
%50 EĞİTİM BURSU
3100RP (Kişi başı)
DÖRDÜNCÜ TAKIM
%25 EĞİTİM BURSU
2100RP (Kişi başı)
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