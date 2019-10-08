Lionel Messi'nin hakemle ilginç diyaloğu
La Liga'da Barcelona'nın Sevilla'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Lionel Messi'nin hakemle yaşadığı diyalog damgasını vurdu.
Spor Arena Dış Haberler | La Liga'da Barcelona, Sevilla'yı 4-0 mağlup ederken karşılaşmanın 88. dakikasında Ousmane Dembele kırmızı kart gördü.
Hakeme İspanyolca hakeret ettiği belirtilen Dembele'yi ise Barça kaptanı Lionel Messi savundu.
Kameralara yansıyan görüntülerde Messi'nin hakem Miguel Antonio Mateu Lahoz'a ''Dembele konuşamaz, konuşmayı bilmiyor, İspanyolcası yok'' dediği anlaşıldı. Messi'nin bu yoğun çabalarına rağmen kartın rengi ise değişmedi.
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