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Futbol
17.12.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; "Boşluğu dolmaz"

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Lionel Messi'den Ronaldo yanıtı; "Boşluğu dolmaz"

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, El Clasico öncesinde Zinedine Zidane, Eden Hazard ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesinde İspanya basınına konuştu.

"BU KADAR ELEŞTİRİLMESİNİ ANLAMIYORUM"

Zinedine Zidane'ın eleştirilmesi hakkında yorum yapan Lionel Messi, "Zidane'ın bu kadar yoğun eleştirilmesini anlayamıyorum. Gerçekten ilginç, şaşırtıcı. İnsanlar maalesef futbolda geçmişteki başarıları hemen unutuyor. Her gün yeni bir başarı talep ediyor. Bu da futbolun doğasında var ama Zidane'ın bu kadar eleştirilmesi yanlış." dedi.

"RONALDO'NUN BOŞLUĞU DOLMAZ"

"Eden Hazard, Ronaldo'nun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Messi, "Eden Hazard çok kaliteli bir futbolcu ve Ronaldo'dan farklı özelliklere sahip. Hazard'ın Cristiano'nun boşluğunu doldurması çok zor ama harika bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Santiago Bernabeu'da oynanan El Clasico maçlarında daha rahat oynadıklarını itiraf eden Arjantinli yıldız, "Bernabeu'da çok daha fazla boş alan bulabiliyoruz. Bize daha fazla saldırıyorlar çünkü ev sahibi olarak zorunlulukları oluyor. Camp Nou'da biraz daha savunmayı geride kuruyorlar. Bu sebeple Bernabeu ile Camp Nou'da oynamak aynı zorlukta oluyor" şeklinde konuştu.

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Lionel Messiden Ronaldo yanıtı; Boşluğu dolmaz


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