Lionel Messi'den Radamel Falcao açıklaması!
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Lionel Messi, İspanya'nın Marca gazetesine röportaj verirken Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao hakkında da yorumlarda bulundu.
Arjantinli yıldız oyuncu, Radamel Falcao hakkında şu sözleri kullandı;
''FALCAO ÇOK ETKİLEYİCİ''
''Falcao, çok sayıda gol atan harika bir forvet. Nereye giderse gitsin gollerini atıyor. Ceza sahası içinde zıplayıcı özelliği ve kafa vuruşları ile çok tehlikeli bir oyuncu. İki ayağı ile şut çekebiliyor. Çok etkileyici bir forvet.''
Lionel Messi ve Radamel Falcao, hem Barcelona - Atletico Madrid hem de Arjantin - Kolombiya maçlarında birbirlerine rakip olmuşlardı.
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