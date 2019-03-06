Lionel Messi'den flaş karar
Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni tarafından yeniden milli görev çağrısı alan Messi'nin sadece Venezuela maçında forma giyeceği, Fas maçında oynamayacağı öğrenildi.
İspanya basınında yer alan haberlere göre bir süredir Milli Takım'da görev yapmayan Messi, İspanya'nın başkenti Madrid'de Arjantin ile Venezuela arasında oynanacak maçın kadrosunda yer alacak.
Ancak Fas maçı için de çağrı alan Messi bu maçta görev yapmayacak.
Fas maçından 4 gün sonra oynanacak Espanyol derbisinde tam kondisyonla görev yapmak isteyen Messi'nin bu nedenle sadece Venezuela maçında görev yapacağı öğrenildi.
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Arjantin'in maç programı
22 Mart Arjantin - Venezuela (Madrid)
26 Mart Fas - Arjantin (Tanger)
Messi'nin 2019'da Brezilya'da yapılacak Copa America'da Arjantin kadrosunda olması bekleniyor.
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