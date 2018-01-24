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Lionel Messi'den Arda Turan mesajı

Dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi, Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile birlikte eski takım arkadaşları için veda mesajı yolladı.

Hürriyet Haber
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Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılan arkadaşları için bir veda mesajı yayınladı. Arjantinli yıldız Arda Turan için, "Kariyerindeki bir sonraki basamak olan ülkende sana başarılar diliyorum. Eminim ki çok iyi olacaksın" ifadelerini kullandı.

Messi ayrıca takımdan ayrılan Rafinha Alcantara ve Javier Mascherano için de mesaj gönderdi.

Messi, "Rafinha, sana İtalya'da başarılar diliyorum. Her zaman gözümüz üzerinde olacak. Javier Mascherano, "Birlikte o kadar maçlar oynadık ve zaman geçirdik ki, kelimeler kifayetsiz kalır. Seni özleyeceğimi biliyorsun. Sensiz soyunma odasında bulunmak biraz tuhaf olacak; ama nasıl olsa milli takımda buluşacağız. Seni kucaklıyorum ve iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.

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