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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.10.2019 - 01:14, Son Güncelleme:

Lionel Messi'den 50. frikik golü

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Lionel Messi'den 50. frikik golü

Barcelona'nın Valladolid'i 5-1 mağlup ettiği lig maçında, Katalan ekibinin Yıldızı Lionel Messi kariyerinin 50. frikik golüne imza attı.

Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona maçın henüz 2. dakikasında Lenglet'in golüyle maçta öne geçti. Bu gole konuk ekip Valladolid 15. dakikada Olivas ile yanıt verdi.

Barça 29. dakikada Vidal ile bir kez daha öne geçerken, 34. dakikada Lionel Messi frikikten kaydettiği golle skoru 3-1 getirdi ve ilk yarı Barcelona'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

 İkinci yarıda 75'te Messi bir kez daha sahneye çıkarken, 77'de Suarez maçın skorunu ilan eden golü attı: 5-1 

Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Lionel Messi, Valladolid maçında attığı frikik golüyle kariyerinin 50. firik golüne imza atmış oldu.

Arjantinli yıldız attığı 50 frikik golünün 44'ünü Barcelona forması ile atarken 6 frikik golünü ise milli takım formasıyla kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Valladolid ise 14 puanda kaldı.

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