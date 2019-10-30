Lionel Messi'den 50. frikik golü
Barcelona'nın Valladolid'i 5-1 mağlup ettiği lig maçında, Katalan ekibinin Yıldızı Lionel Messi kariyerinin 50. frikik golüne imza attı.
Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona maçın henüz 2. dakikasında Lenglet'in golüyle maçta öne geçti. Bu gole konuk ekip Valladolid 15. dakikada Olivas ile yanıt verdi.
Barça 29. dakikada Vidal ile bir kez daha öne geçerken, 34. dakikada Lionel Messi frikikten kaydettiği golle skoru 3-1 getirdi ve ilk yarı Barcelona'nın üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda 75'te Messi bir kez daha sahneye çıkarken, 77'de Suarez maçın skorunu ilan eden golü attı: 5-1
Kariyerinde bir çok başarıya imza atan Lionel Messi, Valladolid maçında attığı frikik golüyle kariyerinin 50. firik golüne imza atmış oldu.
Arjantinli yıldız attığı 50 frikik golünün 44'ünü Barcelona forması ile atarken 6 frikik golünü ise milli takım formasıyla kaydetti.
Bu sonuçla Barcelona puanını 22'ye yükselterek liderlik koltuğundaki yerini korudu. Valladolid ise 14 puanda kaldı.
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