LIONEL MESSI İÇİN FLAŞ İDDİA!

Son olarak Manchester City menajeri Pep Guardiola konu hakkında konuştu. Guardiola'ya göre, 300 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli bulunan Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması artık hayal değil.

Guardiola, Avrupa'da bu parayı ödeyebilecek güçte kulüplerin bulunduğunu vurguladı. Barcelona yönetimi, Messi ile 4 yıllık yeni bir sözleşme üzerinde anlaştığını açıklasa da, başkan adaylarından Agusti Benedito yıldız oyuncunun kısa süre içinde yeni bir sözleşme imzalamayacağı görüşünde.



MESSİ YÖNETİMDEN RAHATSIZ

Messi'nin, hali hazırdaki yönetimden büyük rahatsızlık duyduğunu öne süren Benedito; "Messi gelecek sezonun sonunda serbest kalacak. Bence birkaç ay daha bekleyip, kulübün atacağı adımları görmek istiyor. Bu yönetim görevde kalırsa, Messi'yi kaybedebiliriz" dedi.

Halen erken seçim için imza toplamaya çalışan Benedito, başkan Bartomeu'dan bir an önce erken genel seçime gitmesini istedi. (Beinsports)