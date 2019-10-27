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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.10.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Lionel Messi hayran olduğu forveti açıkladı!

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Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, gördüğü en iyi golcüyü açıkladı. Arjantinli oyuncu, Ronaldo Nazario'dan daha iyi bir forvet izlemediğini söyledi.

Spor Arena Dış Haberler | İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, en beğendiği golcüyü açıkladı.

TyC Sports'a özel bir röportaj veren yetenekli oyuncu, Ronaldo Nazario gibi bir forvet görmediğini söyledi ve Brezilyalı ismi yere göğe sığdıramadı.

Lionel Messi, Ronaldo Nazario hakkında, "O gerçek bir fenomendi. İzlediğim tüm forvet oyuncuları arasında en iyisi kesinlikle o. İnanılmaz bir golcüydü" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO HAYRANLIĞI

Ronaldinho'ya olan hayranlığını sık sık dile getiren Lionel Messi, Brezilyalı efsaneye bu röportajında da yer verdi.

Messi, "16-17 yaşlarındayken Ronaldinho bana çok yardımcı oldu. O yaşta soyunma odasına girdiğimde o efsanelerle karşılaşmak inanılmaz bir duygudu. Ronaldinho bana rehber oldu, rahat hissetmemi sağladı. Sahaya çıktığım her an bir gözümle onu arıyordum ama birlikte çok fazla oynayamadık. Onunla daha fazla oynayabilmiş olmayı isterdim." dedi.

Lionel Messi hayran olduğu forveti açıkladı

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