Lionel Messi: ''Bana böyle seslenmeyin!''
Lionel Messi, taraftarların kendisi hakkında söylediği sözler hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haberler | Tarihin en iyileri arasına adını yazdıran Lionel Messi, ilginç ifadelerde bulundu.
Messi, taraftarların kendisine 'Tanrı' demesinden rahatsız duyduğunu belirtti ve şu sözleri kullandı;
''Bana Tanrı denmesini sevmiyorum. Bunu istemiyorum. İnsanlar bunu saygı göstererek söylüyor, kötü niyetleri yok biliyorum bu sözleri çok aşırı buluyorum. Benim çocuklarımın yaşındaki çocuklar için kötü örnek oluyor.''
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