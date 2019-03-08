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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2019 - 08:05, Son Güncelleme:

Lionel Messi 9 ay sonra geri döndü!

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Lionel Messi 9 ay sonra geri döndü!

Arjantin'in Venezuela ve Fas ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Barcelona’da forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 22 Mart’da Venezuela ve 26 Mart’ta Fas ile oynanacak dostluk maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan Lionel Messi’nin yaklaşık 9 ay sonra milli takıma çağırılması dikkati çekti.

Messi son olarak, 30 Haziran 2018’de Rusya’daki Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde Arjantin’in Fransa’ya 4-3 yenildiği maçta milli formayı giymişti.

Diğer yandan İspanyol basını, Messi’nin sadece 22 Mart’ta Madrid’deki Wanda Metropolitana Stadı’nda yapılacak Venezuela maçında forma giyeceğini ancak Tanca’daki Fas maçına gitmeyeceğini iddia etti.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise konuya ilişkin gazetecilerin sorusuna, "Leo kadroya alındı. Bir maç mı yoksa iki maç mı oynayacak daha sonrasında göreceğiz. Bu kararı ben alacağım." şeklinde cevap verdi.

Scaloni ayrıca, Arjantin Milli Takımı’nın Messi’nin oynadığı turnuvalarda dört kez finale kaldığını (2014 Brezilya Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Amerika Kupası) hatırlatarak, "Gereken zamanlarda Messi’yi kullanmayı bildiğimizi sanıyorum. Onunla Amerika Kupası’nda 3 final oynadık ve çok az bir farkla kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Arjantin Milli Takımı’nın Venezuela ve Fas maçları için açıklanan aday kadrosunda Sergio Agüero’nun yer almadığı görüldü.

Arjantin’in de katılacağı 2019 Amerika Kupası 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya’da düzenlenecek. (Fanatik)

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