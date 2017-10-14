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Linnes: Yüzde yüzümüzü gösterirsek kazanırız

Galatasaray, milli aranın ardından bu akşam 19:30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Martin Linnes Konya Kentplaza GSStore'da sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

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Norveçli futbolcu burada yeni sezon formalarını ve lisanslı ürünleri imzaladı.

İmza gününde Galatasaray Televizyonu’ndan Deniz Gülen’e açıklamalarda bulunan Linnes, “Birçok kişi burada. Onlara teşekkür ediyorum. Bizler için taraftarlarımız çok önemli. Göstereceğimiz performans için bu çok önemli. Onlarla bu kadar yakın mesafeden tanışabilmek benim için çok önemli. Konya’ya saygımız var. Çok iyi bir kadromuz var. Ligin lideriyiz. En iyi şekilde performansımızı gösterdiğimiz zaman, yüzde yüzümüzü gösterirsek kazanırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

süper ligfutbolAtiker Konyaspor
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