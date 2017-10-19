LinkedIn'den oyuncu transfer ettiler

Wycombe Wanderers’ta üç sezon geçirdikten sonra ağustos ayında serbest bırakılan Paul Hayes, bir müddet kulüp bulamayınca çareyi, üyesi olduğu LinkedIn’e ilan vermekte buldu. Tesadüf eseri, Newport Menajeri Mike Flynn, 34 yaşındaki forvetin ilanını gördü ve teklifini yaptı. Taraflar geçtiğimiz gün resmi sözleşme imzaladı.
Daha önce Scunthorpe, Norwich ve Charlton gibi kulüplerde forma giyen Hayes, ilanın işe yaramasına çok şaşırdığını belirterek “Menajerimiz bana LinkedIn’den ulaştı. Önce yazıştık, sonra benim numaramı aldı ve oradan iletişime devam ettik” dedi.