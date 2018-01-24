Lineage 2: Revolution’da güncellemeler hazır!

Netmarble Games Corp., mobil MMORPG’leri Lineage 2: Revolution‘a gelen güncellemeyle oyunun devasa PvP, Şato Fethi ve Şato Kuşatması modları için normal sezon bugün başlıyor.

Sezon öncesi Şato Kuşatması ve Şato Fethi modlarının geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtıldığı Lineage 2: Revolution, mobil cihazlar için en büyük çok oyunculu oyun deneyimi sunuyor. .

Cuma günleri 22:30 ile 23:00 (TSİ) arasında düzenlenen 50’ye 50 Şato Kuşatması, oyuncuların iki klan arasındaki devasa bir PvP savaşında rekabet etmesini sağlıyor. Bu savaşta rakiplerinin Kutsal Kristal’ini ele geçiren klan birincilik tacının sahibi olacak. Normal sezonun açılmasıyla birlikte yeni 4 Gludio Bölgesi ve 4 Dion Bölgesi eklendi, böylece oyuncular bu yeni bölgelerde bulunan kaleleri fethedebilecek.

Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 22:30 ve 23:00 (TSİ) arasında düzenlenen 30’a 30 Şato Fethi, 11. seviyeyi geçmiş oyuncuları daha küçük ölçekli 30’a 30 bir savaşa girmeye çağırıyor ve giriş seviyesi oyunculara ihtişamlı Şato Kuşatması deneyimini sunuyor. Normal sezonda oyuncular Şato Fethi moduna katılıp evcil hayvan olarak yeni bir “Buhar Böceği” elde etme şansına sahip olur.

Ayrıca oyuna gelen en son güncellemeyle oyuncuların çıkabileceği maksimum seviye 180 olacak. Ana Görevler, Günlük Görevler ve Parşömen Görevleri de genişleyerek etkin ve daha yüksek seviyede bulunan oyunculara daha fazla içerik sunacak. Ölümcül Sis Kıyıları, Şeytan Adası, Lanetli Mezarşehir, Fildişi Kulesi Yer Altı Mezarlığı 1, 2 ve 3 bölgeleri genişletilirken yeni olarak Giran Bölgesi de eklendi. Aynı zamanda Elit Zindan’da Fildişi Kulesi Yer Altı Mezarlığı 1, 2, 3 bölgeleri de açıldı, bu sayede oyuncular daha fazla TP ve Adena kazanabilecek.

Bugünden itibaren 7 Şubat tarihine kadar Lineage 2: Revolution iki yeni oyun içi etkinlik gerçekleştirerek oyunculara gelişmiş ödüller kazanma fırsatı da sunacak. Yeni Alan Zar Etkinliği ile zindanları ve görevleri tamamladıktan sonra oyuncular ekipman güçlendirmesi için gerekli olan Maphr’ın Koruması ve Güçlendirme Parşömeni gibi özel ödüller veren zar puanları da kazanabilecek.

Aynı zamanda oyunda her gün giriş yapan oyuncuların özel ekipmanlar alabileceği bir Giriş/Katılım Etkinliği de düzenlenecek. Yedi gün boyunca arka arkaya giriş yapan oyuncular ekipmanın seviyesini yükseltmek için kullanabilecekleri bir R Seviye Seti Seçim Sandığı alacak.

“Lineage 2 Revolution’a normal Şato Kuşatması ve Şato Fethi sezonunu getirdiğimiz için çok heyecanlıyız” diyor Seungwon Lee (Netmarble Chief Glober Officer) ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Sezon öncesi modunu açmamızın üzerinden bir ay geçti ve oyuncularımızdan mükemmel geri bildirimler aldık. İki moda katılan oyuncu sayısının giderek arttığını görüyor ve oyuncularımızın devasa boyuttaki savaşların tadını çıkarmaya devam edeceğini umuyoruz.”