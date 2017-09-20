Lima için Fenerbahçe itirafı! 20 milyon Euro...

Lucas Lima'nın temsilcilerinden olan Riccardo Badia, Lucas Lima'nın Serie A'da oynamaya sıcak baktığını söylerken, Fenerbahçe ve Crystal Palace itirafında bulundu.

Çizme basınına bir röportaj veren Badia "Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euroluk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti"

Inter'in de Lima'yı izlediğini söyleyen Badia, "Lucas'ı Inter de rakip ediyor. Roma, Manchester United ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Serie A'ya hazır hissediyor" dedi.

Bu sezon Santos formasıyla 24 resmi maçta 1 gol, 9 asist yapan Lucas Lima'nın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. (Sporx)