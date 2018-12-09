Lima FÄ±rat AydÄ±nus'a meydan okudu
Bursasporlu futbolcu, sosyal medya hesabÄ±ndan Bursaspor - Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hakemi FÄ±rat AydÄ±nus'a mesaj gÃ¶nderdi.
Bursaspor ile Antalyaspor arasÄ±nda oynanan maÃ§ta FÄ±rat AydÄ±nus'un ev sahibi ekibin futbolcusu Allano Lima'ya gÃ¶sterdiÄŸi sarÄ± kart ve sonrasÄ±ndaki bakÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem olmuÅŸtu.
Allano Lima'dan Instagram hesabÄ±ndan FÄ±rat AydÄ±nus'a, "Ben ormandan gelen bir aslanÄ±m. Senin arka bahÃ§en iÃ§in Ã§ok fazlayÄ±m." mesajÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle