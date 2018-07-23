Lillestrom nerenin takımı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
23.07.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

Lillestrom nerenin takımı?

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Lillestrom nerenin takımı?

Lillestrom, temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olmasının ardından Siyah Beyazlı taraftarların araştırdığı takım oldu. Peki, Lillestrom takımı kendi liginde nasıl bir durumda? İşte, Norveç'in takımı olan Lillestrom hakkında detaylı bilgiler

Lillestrom, 1917 yılında kurulmasının ardından Norveç'in önemli kulüpleri arasında yer almaya başladı. Lillestrom, 1917'de kurulan ve Norveç'in ligi Eliteserien'de yer alan futbol kulübü. İç saha maçlarını, 12.541 kapasiteli Arasen Stadyumu'nda oynuyor.

Geçen sezon Norveç kupasını kazandılar

Geride bıraktığımız sezonu Norveç Ligi'nde 12. sırada düşme potasının hemen üstünde tamamlayan Lillestrom Norveç Kupası'nı kazandığı için UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 9 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Bu sezon 13. sıradalar...

Bu sezon 16. haftası geride kalan Norveç Eliteserien Ligi'nde Lilleström 14 puanla 13. sırada bulunuyor. 16 maçta Norveç ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Lillestrom'un 2018-2019 kadrosu...

Kaleciler: Matvei Igonen, Marko Maric
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Defans: Marius Amundsen, Stefan Antonijevic, Frode Kippe, Erik Tobias Sandberg, Simen Rafn, Mats Haakenstad, Lars Mogstad Ranger

Orta saha: Charles Chinedu Ezeh, Sheriff Sinyan, Ifeanyi Matthew, Fredrik Krogstad, Aleksander Melgalvis, Kristoffer Ödemarksbakken, Erik Brenden, Simen Kind Mikalsen, Moses Ebiye

Forvet: Erling Knudtzon, Thomas Lehne Olsen, Gary Martin, Gary Martin

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