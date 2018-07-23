Lillestrom nerenin takımı?
Lillestrom, temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olmasının ardından Siyah Beyazlı taraftarların araştırdığı takım oldu. Peki, Lillestrom takımı kendi liginde nasıl bir durumda? İşte, Norveç'in takımı olan Lillestrom hakkında detaylı bilgiler
Lillestrom, 1917 yılında kurulmasının ardından Norveç'in önemli kulüpleri arasında yer almaya başladı. Lillestrom, 1917'de kurulan ve Norveç'in ligi Eliteserien'de yer alan futbol kulübü. İç saha maçlarını, 12.541 kapasiteli Arasen Stadyumu'nda oynuyor.
Geçen sezon Norveç kupasını kazandılar
Geride bıraktığımız sezonu Norveç Ligi'nde 12. sırada düşme potasının hemen üstünde tamamlayan Lillestrom Norveç Kupası'nı kazandığı için UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 9 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçları ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Bu sezon 13. sıradalar...
Bu sezon 16. haftası geride kalan Norveç Eliteserien Ligi'nde Lilleström 14 puanla 13. sırada bulunuyor. 16 maçta Norveç ekibi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Lillestrom'un 2018-2019 kadrosu...
Kaleciler: Matvei Igonen, Marko Maric
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Defans: Marius Amundsen, Stefan Antonijevic, Frode Kippe, Erik Tobias Sandberg, Simen Rafn, Mats Haakenstad, Lars Mogstad Ranger
Orta saha: Charles Chinedu Ezeh, Sheriff Sinyan, Ifeanyi Matthew, Fredrik Krogstad, Aleksander Melgalvis, Kristoffer Ödemarksbakken, Erik Brenden, Simen Kind Mikalsen, Moses Ebiye
Forvet: Erling Knudtzon, Thomas Lehne Olsen, Gary Martin, Gary Martin
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