Lille'den Yusuf Yazıcı için çılgın teklif! Trabzonspor... | Son dakika transfer haberleri...
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'in, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yaptığı teklifi yükselttiği öğrenildi
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Satmayı düşünmüyoruz' demesine rağmen Fransız ekibi Lille'nin Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor.
TRT Spor'un haberine göre Lille, Yusuf Yazıcı için teklifini 15 milyon Euro'ya çıkarttı. Fransızlar, Trabzonspor'a bir sonraki satışdan da %10 pay teklif etti.
Detaylar birazdan...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle