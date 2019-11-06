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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!

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Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı!

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, takımına asist ya da gol katkısı sağlayamadığı Valencia maçında mücadelesiyle dikkatleri üzerine bir kez daha üzerine çekti.

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Lille, deplasmanda Valencia'ya 4-1 mağlup olurken Yusuf Yazıcı yine Fransız basınına manşet oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 74. dakika sahada kalan milli futbolcumuz, Fransız basını tarafından Valencia karşısında 'savaşan' üç futbolcu arasında gösterildi.

Yusuf Yazıcı'nın elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Fransızlar, takımın genelinin performansının ise hayal kırıklığı yarattığı görüşünde birleşti.

22 yaşındaki futbolcuyla birlikte öne çıkarılan isimler Benjamin Andre ile Boubakary Soumare oldu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tribünden takip ettiği maçta Yusuf Yazıcı, 74. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Valenciaya Lillei ikinci yarıda dağıttı
Valencia'ya Lille'i ikinci yarıda dağıttı

Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a böyle veda etmişti...

Lille yıkıldı ama Yusuf Yazıcı ayakta kaldı

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