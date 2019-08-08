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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.08.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Lille, Umut Meraş için devrede! Merih Demiral formülü...

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Bursaspor’a Umut Meraş için, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’dan 1.3 milyon Euro’luk teklif gelirken, bir başka Fransız kulüp Lille’in Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Merih Demiral’da olduğu gibi bir strateji belirlediği ve oyuncuyu performansının ardından kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Türkiye’den Beşiktaş’ın ilgisi bulunan ve siyah beyazlıların Bursaspor’a resmi teklif sunduğu Umut Meraş için Fransız takımlarının da ısrarı sürüyor. Bursaspor’da daha önce teknik direktörlük yapan Paul Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre, Milli oyuncu için yeşil beyazlı kulübe resmi teklifini yaptı. İlk olarak 500 bin Euro teklifte bulunan Fransız kulüp, daha sonra 950 bin Euro’ya çıkardığı bonservis ücretini son olarak 1.3 milyon Euro’ya yükseltti. Aynı zamanda Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bir diğer Fransız ekip Nice ile de Umut Meraş için transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

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Öte yandan sezonun ilk yarısından itibaren Umut Meraş’ı mercek altına alan Lille Kulübü’nün ise, oyuncuyu tıpkı Merih Demiral modelinde olduğu gibi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Buna göre; her iki kulüple de yakın ilişkilerdeki Lille’in, oyuncunun bu ekiplerden birine transfer olması durumunda, göstereceği performans sonucu Umut Meraş’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Erdoğan ve Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Umut Meraş’a yönelik görüşmeler devam ederken, yakın süreçte oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Lille daha önce de Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.

Lille, Umut Meraş için devrede Merih Demiral formülü...

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Lille, Umut Meraş için devrede Merih Demiral formülü...

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