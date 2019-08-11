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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.08.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Lille Nantes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

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Lille Nantes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yusuf Yazıcı oynayacak mı?

Lille Nantes maçı, Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın transferinin ardından birçok futbolseverin araştırdığı karşılaşma olmaya başladı. Yusuf Yazıcı'nın görev alması beklenen Lille Nantes maçı, ekran başından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Lille Nantes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Lille Nantes maçı, Fransa Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıkacak olan her iki takım için de büyük öneme sahip olacak. Peki, Lille Nantes maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LİLLE NANTES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENİYOR?

Lille, Fransa Ligi'nde ilk maçına Nantes karşısında çıkmaya hazırlanıyor. 11 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, BeinSports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

* Karşılaşmayı başlama saatinden itibaren Spor Arena Canlı Anlatım simülasyonumuzla bu sayfadan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Lille - Nantes maçında 11'ler belli oldu. Lille'de iki milli futbolcumuz 18 kişilik kadroda yer alırken; Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de, yeni transfer Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başlıyor.

Lille Nantes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Yusuf Yazıcı oynayacak mı

İŞTE KADROLAR 

Lille: Maignan, Zeki, Fonte, Djalo, Bradaric, Soumare, Andre, Weah, Ikone, Bamba, Osimhen.
Nantes: Lafont, Fabio, Wague, Pallois, Traore, Rongier, Girotto, Toure, Coco, Lima, Coulibaly

YUSUF YAZICI'DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'dan rekor bedelle Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Fransız kulübü Lille ile 5 yıllık mukavele imzalayan Yusuf Yazıcı için basın toplantısı düzenlendi.

Kulüp Ceo'u Marc Ingla'nın katıldığı törende konuşan Yusuf Yazıcı konuşmalara Fransızca 'merhaba' diyerek başlarken, "Burada olmaktan mutluyum. Buraya gelmemin sebebi takıma saha içi ve dışında yardımcı olmak. Bu taraftara kendimi sevdirmek istiyorum. Transferim biraz zordu. Trabzon'dan ayrılmak benim için kolay değildi. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmaktan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzon benim evimdi. Orada futbola başladım. Orası bir ailem ve yuvamdı. Beni ben yapan Trabzonspor taraftarıydı. Buraya geldiysem onlar sayesinde. Ayrılmak zordu ama hayallerimin peşinden koşmak istedim" dedi. 

"Zeki ile gelmeden çok konuştum" 

Lille'de forma giyen bir başka Türk oyuncu Zeki Çelik'ten kulüp ve şehir hakkında bilgiler aldığını söyleyen Yazıcı, "Zeki ile çok konuştuk. Buranın iyi bir kulüp olduğunu ve güzel bir aile ortamını olduğunu söyledi. Buraya gelmemde Zeki'nin de payı çok büyük" şeklinde konuştu. Takıma skor anlamında katkı vermek istediğinin altını çizen yıldız oyuncu, "Hocamız nerede görev verirse onu elimden geldiğine yapmaya çalışacağım. Takımıma skor anlamında yardım etmek istiyorum. Gol atmak ve gol attırmak istiyorum. Hücum anlamında her yerinde oynayabiliyorum. Kanat, forvet arkası gibi yerlerde forma giyebilirim" ifadelerini kullandı. 

"Üzerimde biraz baskı var" 

Lille'in en önemli transferlerinden biri olmasının kendisine biraz baskı oluşturduğunu ifade eden Yazıcı, "Buraya katılmak önemli. Lille'in en büyük transferlerinden biri olmak güzel. Bu biraz baskı da veriyor. Kolay olsaydı ben burada olmazdım. Bu baskıyı iyi kullanacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Henüz şehri gezemediğini belirten Yusuf, "Şu an ev bakıyorum. Tek problemim bu. Burası sessiz, sakin ve huzurlu bir şehir. Dün güzel bir akşam yemeği yedim. Alıştıktan sonra gezmeye başlayacağım" dedi. 

"Gençlere önem verildiği için buradayım" 

Bir Fransız gazetecinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'nin 2011 yılında Trabzonspor ile oynadığı maçta ne yaptığı sorusuna, "Top toplayıcıydım" yanıtını veren Yusuf, "Lille kulübünü iyi tanıyorum. Trabzonspor ile maç da yapmışlardı. Gençlere çok önem veriyorlar. Buraya gelmemde bunun da etkisi büyüktü" şeklinde konuştu. 

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