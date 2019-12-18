Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf...
Lille, Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti ve Fransa Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Lille'de Zeki Çelik 60, Yusuf Yazıcı 12 dakika sahada kaldı.
Fransa Lig Kupası son 16 turunda Monaco ile Lille karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 19. dakikasında Victor Osimhen ile öne geçen Lille, 45. dakikada Loic Remy ile farkı 2'ye çıkardı. Monaco'da Slimani 55. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
Son sözü 86. dakikada Loic Remy söyledi ve Lille, Monaco'yu deplasmanda 3-0 mağlup ederek Fransa Lig Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Lille'de Zeki Çelik, 30. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı ise 78. dakikada oyuna girdi.
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