Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. H Grubu maçında Fransa'dan Lille, İngiliz Devi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Chelsea, Lille takımına konuk olacak. Lille ilk maçında Ajax'a mağlup olmuş, Chelsea'de sahasında Valencia'ya yenilmişti. İşte, Lille Chelsea maçı hakkında tüm merak edilen ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Lille ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
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