Lille - Ajax: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Fransız ekibi Lille sahasında Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Lille bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan maçta Ajax'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ziyech ,59. dakikada Promes kaydetti.
Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 82 dakika forma giydi.
Bu sonuçla Ajax puanını 13'e yükseltirken, Lille 1 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.
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