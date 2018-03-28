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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.03.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Lillard şov yapmaya devam ediyor! 41 sayı

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Lillard şov yapmaya devam ediyor! 41 sayı

Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın olağanüstü performansıyla New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 107-103 yendi.

Lillard 20'si son periyod da olmak üzere 41 sayı (18/33 saha içi isabet), 9 ribaund, 6 asist, 4 top çalmaya karşın hiç top kaybı yapmadı. Holiday'in Pat Connaughton'a yaptığı bloktan sonra New Orleans maç topunu E'Twaun Moore'un üçlüğü ile kullandı ancak sonuç çıkmadı. Lillard'ın 1.3 saniye kala iki serbest atışı sayıya çevirmesi son noktayı koydu.

Evsahibi New Orleans Pelicans'ta ise Anthony Davis, Lillard ile düelloya girişti ve özellikle son çeyrek iki oyuncu arasında geçti. Anthony Davis maçı 36 sayı (15/24 saha içi isabet), 14 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 5 blok, 4 top kaybıyla tamamladı.

Deplasmanda üst üste onuncu maçını kazanan Portland'da Lillard'ın dışında Jusuf Nurkic 21 sayı, 10 ribaund, Al Farouq Aminu 10 sayı, 10 ribaund, 3 top çalma, 2 asist, Evan Turner 14 sayı, 6 ribaundla galibiyet katkı verdi. Saha içinden 19'da 16 isabet bulabilen C.J. McCollum 7 sayıda kaldı.

Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 11 ribaund, 11 asistle triple double yaptı ancak Davis'le birlikte gösterdiği çaba galibiyete yetmedi. (Basketfaul)

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