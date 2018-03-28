Lillard şov yapmaya devam ediyor! 41 sayı
Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın olağanüstü performansıyla New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 107-103 yendi.
Lillard 20'si son periyod da olmak üzere 41 sayı (18/33 saha içi isabet), 9 ribaund, 6 asist, 4 top çalmaya karşın hiç top kaybı yapmadı. Holiday'in Pat Connaughton'a yaptığı bloktan sonra New Orleans maç topunu E'Twaun Moore'un üçlüğü ile kullandı ancak sonuç çıkmadı. Lillard'ın 1.3 saniye kala iki serbest atışı sayıya çevirmesi son noktayı koydu.
Evsahibi New Orleans Pelicans'ta ise Anthony Davis, Lillard ile düelloya girişti ve özellikle son çeyrek iki oyuncu arasında geçti. Anthony Davis maçı 36 sayı (15/24 saha içi isabet), 14 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 5 blok, 4 top kaybıyla tamamladı.
Deplasmanda üst üste onuncu maçını kazanan Portland'da Lillard'ın dışında Jusuf Nurkic 21 sayı, 10 ribaund, Al Farouq Aminu 10 sayı, 10 ribaund, 3 top çalma, 2 asist, Evan Turner 14 sayı, 6 ribaundla galibiyet katkı verdi. Saha içinden 19'da 16 isabet bulabilen C.J. McCollum 7 sayıda kaldı.
Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 11 ribaund, 11 asistle triple double yaptı ancak Davis'le birlikte gösterdiği çaba galibiyete yetmedi. (Basketfaul)
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