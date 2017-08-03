Ligue 1'de perde açılıyor... Neymar sahaya iniyor!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2017-2018 sezonunun ilk maçında, son şampiyon Monaco, yarın Toulouse'u ağırlayacak.

Olympique Lillois'nın şampiyon olduğu 1932-1933 sezonuyla profesyonel döneme girilen Ligue 1'in 80. sezonu, yarın başlayacak. Küme düşen Bastia, Nancy ve Lorient'ın yerine yeni sezonda Strasbourg, Amiens ve Troyes mücadele edecek.

Açılış karşılaşması, geçen sezon şampiyon olarak Paris Saint-Germain'in (PSG) 4 yıllık serisine son veren Monaco ile Toulouse arasında TSİ 21.45'te oynanacak.

Fransa Süper Kupası'nda Monaco'yu 2-1 yenerek sezona kupayla başlayan PSG, yaptığı transferlerle yine Ligue 1'in en büyük favorisi konumunda. Son yıllarda gerçekleştirdiği atılımın ödülünü, geçen sezon şampiyonluk yaşayarak alan Monaco, İsviçreli teknik adam Lucien Favre ile yeni bir yapılanmaya giden Nice ve yaptığı transferlerle öne çıkan Olympique Marsilya, zirve yarışına girmesi beklenen takımlar olarak dikkati çekiyor.



İLK HAFTANIN PROGRAMI

Ligue 1'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Yarın: Monaco-Toulouse

5 Ağustos Cumartesi: PSG-Amiens, Olympique Lyon-Strasbourg, Metz-Guingamp, Montpellier-Caen, Saint Etienne-Nice, Troyes-Rennes

6 Ağustos Pazar: Lille-Nantes, Angers-Bordeaux, Olympique Marsilya-Dijon



AVRUPA'NIN EN DEĞERLİ LİGLERİNDEN

Avrupa futbolunun en değerli ligleri arasında yer alan Ligue 1, futbolcuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Ligue 1'de mücadele eden 20 takımın piyasa değeri 1 milyar 720 milyon avro. Son yıllarda özellikle PSG ve Monaco'nun transferleriyle piyasa değeri yükselen Fransa ligi, Avrupa'nın diğer büyük futbol ülkelerine bir adım daha yaklaştı.

PSG'nin 484,6 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de Monaco, 253,3 milyon avro değerle ikinci sırada bulunuyor.



LİGUE 1'DE SES GETİREN TRANSFER

Ligue 1'de yeni sezon öncesi transfer dönemine damga vuran takım, Barcelona'dan Brezilyalı Neymar'ı kadrosuna kattığını açıklaması beklenen PSG oldu.

Başkent ekibinin, Neymar için 222 milyon avro ödeyerek futbol dünyasında bir oyuncu için verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırması bekleniyor.



EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM SAİNT-ETİENNE

Profesyonel döneme geçilen 1932'den bu yana Ligue 1'de en fazla şampiyonluğu, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne yaşadı.

Buna rağmen Saint-Etienne, 36 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor. Saint-Etienne'i son olarak 2010'da zafere ulaşan ve 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya takip ediyor. Bu iki takımı 8'er şampiyonlukla Monaco ve Nantes, 7 şampiyonlukla Olympique Lyon, 6'şar şampiyonluğa sahip PSG, Reims ve Bordeaux izliyor.



EN TECRÜBELİ MARSİLYA

Olympique Marsilya, Ligue 1 tarihinde en fazla maça çıkan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Birinci ligde 68 sezon yer alan Marsilya, 2 bin 398 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 56 galibiyet ve 614 beraberlik elde eden Marsilya, 728 mağlubiyet yaşadı. İkinci ligde yer alan Sochaux, bu alanda Marsilya'yı takip etti. Sochaux, Ligue 1'de mücadele ettiği 66 sezonda 2 bin 368 maç yaptı. Son şampiyon Monaco 59, 1970'te kurulan PSG ise 45 sezonluk maziye sahip.