Ligue 1 ekiplerinin transfer harcamaları 4 kat arttı!

Transfere geçen yıl 160 milyon avro bütçe ayıran Fransız ekipleri, bu yıl uluslararası transfer piyasasının en hızlı takımları arasında yer aldı. 31 Ağustos'ta sona eren transfer döneminde kulüplerin kasasından yaklaşık 697 milyon avro çıktı.

Fransız ekipleri transfere 2013 yılında 340, 2014 yılında 189, 2015 yılında 280 milyon avro harcamıştı.

Transferde bu yıl en çok para harcayan kulüpler sıralamasında ise 235 milyon avroyla Paris Saint Germain ilk sırada yer aldı.

Başkent ekibini, 98,3 milyon avroyla Monaco, 70,4 milyon avroyla Lille, 58,4 milyon avroyla Olympique Marsilya, 50,5 milyon avroyla da Olympique Lyon takımları izledi.

Kulüplerin Fransa'da ve ülke dışına transfer ettikleri futbolculardan elde ettikleri gelir ise yaklaşık iki katına çıkarak 619 milyon avro oldu. Yurt dışına futbolcu transferinde de 456 milyon avroluk satışla rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 288 milyon avroda kalmıştı.

Ülke dışına en pahalı transferleri gerçekleştiren kulüpler Monaco (176,9 milyon avro), Olympique Lyon (119,1), PSG (66,2), Nice (23,6) ve Bordeaux (23,1) oldu.

PSG'nin hesapları mercek altında

Paris Saint Germain, Brezilyalı yıldız Neymar'ı İspanyol ekibi Barcelona'dan 222 milyon avroya transfer ederek, dünya rekoru kırdı.

Neymar ile dikkatleri üzerine çeken Paris ekibinin Kylian Mbappe'yi Monaco'dan 180 milyon avro satın alma opsiyonu ile kiralaması, UEFA'nın PSG'ye Finansal Fair Play çerçevesinde soruşturma açmasına neden oldu.

UEFA'nın soruşturma açmasını "sürpriz" olarak nitelendiren kulüp, soruşturmayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen PSG'ye karşı Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yaptıkları lobilerin neticesi olduğu görüşünü savundu.