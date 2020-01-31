Liglerde haftanın programı

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor, yarın Medical Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:



- Süper Lig



Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)



- TFF 1. Lig



Bugün:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Kardemir Karabükspor (Eyüp)

13.30 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

2 Şubat Pazar:

13.00 Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Van Atatürk)

13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu (Gazi)



Beyaz Grup:

2 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

13.30 GMG Kırklarelispor-Hacettepe (Kırklareli Atatürk)

13.30 Pendikspor-Gümüşhanespor (Pendik)

13.30 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)

13.30 İnegölspor-Zonguldak Kömürspor (İnegöl İlçe)

13.30 Çorum FK-Sancaktepe FK (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor (Tarsus İlçe)

13.30 Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor (Osmanlı)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon (Diyarbakır)



- TFF 3. Lig



1. Grup:

Yarın:

13.30 Ci Group Buca-Anagold 24Erzincanspor (İzmir Atatürk)

13.30 Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor (Silivri)

13.30 Çankaya FK-Şile Yıldızspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

2 Şubat Pazar:

12.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Manisaspor (Faruk Çelik)

13.00 52 Orduspor-Yomraspor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Tokatspor-Artvinspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Serik Belediyespor-Çatalcaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Düzcespor-Erzinspor (Düzce 18 Temmuz)



2. Grup:

Yarın:

13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)

2 Şubat Pazar:

13.00 Cizrespor-Ağrı 1970 (Cizre İlçe)

13.00 Ofspor-Kemerspor 2003 (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Belediye Derincespor-Esenler Erokspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

13.30 Fethiyespor-Elazığ Belediyespor (Fethiye İlçe)

13.30 Karşıyaka-Erbaaspor (İzmir Atatürk)

13.30 Kozanspor-1877 Alemdağspor (İsmet Atlı)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fatsa Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)



3. Grup:

Yarın:

13.30 Muğlaspor-Somaspor (Muğla Atatürk)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Pazarspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Modafen-Osmaniyespor (Alemdağ)

2 Şubat Pazar:

13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Bayrampaşa (Batman Yeni Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.30 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.30 Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği (Gölcük Şehir)