Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlar?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından her yıl sezon içerisinde belirlediği liglerin başladığı tarih, bu yıl da ağustos ayına denk gelecek. Peki, takımların hazırlıklarına son sürat devam ettiği Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı ligler ne zaman başlıyor sorusunun cevabı
Ligler ne zaman başlıyor yanıt buldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda profesyonel liglerde 2019-2020 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle