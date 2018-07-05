Ligler ne zaman başlıyor?
Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu, futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda büyük bir rekabetin sahalara yansıyacağı 2018-2019 sezonunda, takımların yeni transferleri hünerlerini gösterecek. Peki, Lefter Küçükandonyadis sezonu olarak ilan edilen Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, futbolseverlerin merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler
Ligler ne zaman başlıyor konusu, futbol tutkunlarının araştırdığı husus olmaya devam ediyor. 9 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile fikstürü belirlenecek olan Süper Lig, futbolseverlerin yakın ilgisiyle 2018-2019 sezonuna başlayacak. Peki, kura çekiminin ardından ilk hafta karşılaşmaları iple çekilecek olan ligler ne zaman başlayacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Ligin ilk haftasının, Süper Kupa karşılaşmasının oynanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu bilgiler dahilinde Süper Lig'in, 5 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin ardından ilk karşılaşmalar, 10-13 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle