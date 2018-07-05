Ligler ne zaman başlıyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
05.07.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Ligler ne zaman başlıyor?

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Ligler ne zaman başlıyor?

Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu, futbolseverlerin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda büyük bir rekabetin sahalara yansıyacağı 2018-2019 sezonunda, takımların yeni transferleri hünerlerini gösterecek. Peki, Lefter Küçükandonyadis sezonu olarak ilan edilen Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte, futbolseverlerin merak ettiği konu hakkında detaylı bilgiler

Ligler ne zaman başlıyor konusu, futbol tutkunlarının araştırdığı husus olmaya devam ediyor. 9 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile fikstürü belirlenecek olan Süper Lig, futbolseverlerin yakın ilgisiyle 2018-2019 sezonuna başlayacak. Peki, kura çekiminin ardından ilk hafta karşılaşmaları iple çekilecek olan ligler ne zaman başlayacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Ligin ilk haftasının, Süper Kupa karşılaşmasının oynanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu bilgiler dahilinde Süper Lig'in, 5 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin ardından ilk karşılaşmalar, 10-13 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak. 

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek. 

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

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