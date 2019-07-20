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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.07.2019 - 20:16, Son Güncelleme:

Ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlama tarihi

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Ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlama tarihi

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, 'Dört büyükler' arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu. Gözler şimdi Süper Lig'in başlayacağı tarihte. Öte yandan, TFF 1. Lig'in başlangıç tarihi de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ligler ne zaman başlayacak?

Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlangıç tarihlerini belirledi. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı o tarihler...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 1 Eylül 2019'da başlayıp, 25 Nisan 2020'de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.

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