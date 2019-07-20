Ligler ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlama tarihi
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekilirken, 'Dört büyükler' arasında oynanacak maçların haftaları belli oldu. Gözler şimdi Süper Lig'in başlayacağı tarihte. Öte yandan, TFF 1. Lig'in başlangıç tarihi de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ligler ne zaman başlayacak?
Profesyonel futbol liglerinde sezon planlamaları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve TFF 1. Lig'in başlangıç tarihlerini belirledi. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı o tarihler...
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
İlk yarısı 30 Aralık 2019'da sona erecek Süper Lig'in ikinci devresi 17-20 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 1. Lig ise 16-19 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarla başlayacak ve 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Ligde 24 ve 27. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 1 Eylül 2019'da başlayıp, 25 Nisan 2020'de tamamlanacak. Bu iki ligin 7 ve 24. hafta maçları hafta içi yapılacak.
TFF 1, 2 ve 3. liglerdeki normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra açıklanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle