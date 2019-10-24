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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.10.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor! Bedava...

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Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor! Bedava...

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, ilk 8 haftada attığı golle ligin zirvesinde belirleyici bir rol oynadı. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Senegalli golcü, Akdeniz temsilcisinin gol yükünü çekiyor.

Süper Lig’de ilk 8 hafta itibariyle topladığı 17 puanla zirvede yer alan Aytemiz Alanyaspor’u Papiss Cisse sırtlıyor.

Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan 34 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon ise 8 haftada 8 gole ulaştı. Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atan Papiss Cisse, bu müsabakaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon attığı 18 golün 8'inde imzası bulunan Senegalli forvet, gol krallığı yarışında 7 golü bulunan Adis Jahovic’in önünde zirvede yer alıyor.

PARAYI DEĞİL FUTBOLU SEÇTİ

Aytemiz Alanyaspor’un Çin ekibi Shandong Luneng’den bedelsiz olarak 2 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, Türkiye’ye gelirken büyük bir maddi fedakarlık yapmıştı.

Senegalli forvet, Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının arasında şansı bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon avroluk yıllık ücretten vazgeçmişti. Futbol kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cisse, tercihini Aytemiz Alanyaspor'dan yana kullanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Papiss Cisse, Akdeniz ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor.

Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, hafta sonu oynayacakları Gaziantep maçı öncesi konuştu...

Erol Bulut'tan Gaziantep açıklamasıSüper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, "Gaziantep iyi bir takım, onlar da kendi evlerinde puan almak isteyecekler. Oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek ve bu hafta da puan almak istiyoruz" dedi.
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Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor Bedava...

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