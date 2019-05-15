Ligin finalinde gözler Mert ve Diagne'de

8 puanlık farkı kapatarak ligin 33'üncü haftasında final mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'ın Başakşehir ile arasındaki mücadeleyi kazanan ekip sezonu şampiyon tamamlayacak. Olası bir beraberlikle ligin kaderi son haftaya kalacak ve Beşiktaş'ın da şampiyonlukta ufak da olsa bir şansı bulunacak.

19 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadelede ligin kaderi belirlenecek. İki takımın bir birine olan artı ve eksileri değerlendirildiğinde ev sahibi olmanın avantajıyla Galatasaray bir adım önde görünse de deplasmanda daha çok puan toplayan ve etkili bir oyun sergileyen Medipol Başakşehir'in de maçtan 3 puanla ayrılıp şampiyonluğu sürpriz olmayacak.

EVDE GALATASARAY DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR

Deplasmanda inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen iç saha performansıyla ligin tepesinde yer alan Galatasaray bu sezon 16 iç saha maçında 12 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken mağlubiyet yüzü görmedi, 40 puan topladı. 45 gol atan sarı kırmızılı takım kalesinde 11 gol gördü. İç sahada kaybettiği puanlarla ligdeki avantajını Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir ise ligin en iyi deplasman takımı konumunda. Turuncu lacivertli takım 16 dış saha maçında 9 galibiyet elde ederken 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 32 puan topladı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gören Başakşehir, rakip ağlara 21 gol bıraktı.



MERT Mİ, DIAGNE Mİ?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sona gelindiğinde takımlarına büyük katkı sağlayan iki oyuncu Mert Günok ve Mbaye Diagne'nin performansları da merak konusu. 32 hafta sonunda kalesinde sadece 19 gol gören Mert'in karşısında 28 maçta 30 gol atarak ligin gol kralı olan Diagne olacak. Mert bu sezon 32 maçın 17'sinde kalesini gole kapatırken, Diagne ise 28 maçın 19'unda rakip kaleleri havalandırdı ve toplamda 30 gol attı.

İKİ TAKIM DA OYUNUN HAKİMİ

Süper Lig'in ilk 2 sırasında alan Medipol Başakşehir ve Galatasaray oynadıkları maçlara bakıldığında topa sahip olma istatistiğinde de ilk 2 sırada yer alıyor. Fatih Terim'in öğrencileri 32 maçta yüzde 55.9 ile lig deri olarak topa sahip olurken, Abdullah Avcı'nın ekibi ise yüzde 55.8 ile 2'nci sırada yer alıyor. İki takımın da rakipleriyle mücadelelerine bakıldığında topa sahip olduğu görülürken pas yüzdelerinde ise yüzde 83.2 ile Başakşehir ligin en çok pas yapan takımı durumunda. Galatasaray ise yüzde 82.6 ile 2'nci sırada.

HÜCUM GÜCÜ YÜKSEK BOL POZİSYONLU MAÇ

68 gol atan Beşiktaş'ın ardından 67 golle ligin en çok gol atan takımı olan Galatasaray, maç başına 14.1 şut çekerken bunların 4.9'unda başarılı oldu. Medipol Başakşehir ise maç başına 14.3 şut çekerken maç başına isabetli şut ortalaması ise 5. Bol şutlu bir mücadelenin şifresini veren bu istatistiklere bakıldığında atak gücü ve kalenin bolca yoklanacağı bir mücadele olacak.

İKİ HOCA DA ZOR VİRAJDA

Süper Lig'in 2 önemli teknik adamı Abdullah Avcı ve Fatih Terim Süper Lig'de 5'inci maçlarında karşı karşıya gelecek. İki hocanın da 1'er galibiyeti bulunurken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 1999-2000 sezonunda İstanbulspor'un başındayken Galatasaray deplasmanına çıkan Avcı, deplasmandan 1-1'lik eşitlikle döndü. 2011-2012 sezonunun ilk maçında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. 2017-2018 sezonunun 29'uncu haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray ve Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyi ev sahibi olan sarı kırmızılı takı 2-0'lık skorla kazanarak liderlik koltuğuna oturdu ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynan maç ise 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

2014 sezonuyla birlikte Medipol Başakşehir ismiyle ligde yer alan turuncu lacivertliler sarı kırmızılılar ise ligde 9 mücadeleye çıkarken 4 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bir kez de kupada karşılaşan iki takımın mücadelesinden galip ayrılan ekip Başakşehir oldu.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!