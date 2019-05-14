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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Ligin finali Cüneyt Çakır’ın

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Ligin finali Cüneyt Çakır’ın

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı için bir tek isim ön plana çıktı.

MHK, kazanan takımın şampiyon olacağı dev maçın altından kalkacak tek ismin Cüneyt Çakır olacağı görüşünde.

SPOR Toto Süper Lig’de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının heyecanı şimdiden tüm Türkiye’yi sardı. İki takım arasında ilk yarıda yapılan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandığı için pazar günkü karşılaşmayı kazanan ekip ikili averajda rakibine üstünlük sağlayacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Türk Telekom Stadı’nın ev sahipliği yapacağı maç, manevi değerinin yanı sıra kazanan takımın yüzlerce milyon lira gelir elde etmesini sağlayacak. Böylesine büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi gözler, Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) çevrilmiş durumda... Hakem kararlarının yoğun biçimde tartışıldığı şu dönemde MHK’nin Galatasaray-Başakşehir maçına kimi atayacağı merakla bekleniyor. Süper Lig kadrosunda bulunan hakemlerin performansı göz önüne alındığında ligin finali niteliğindeki bu maça Cüneyt Çakır’ı atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. MHK de mevcut seçenekler içinde bu maçın altından kalkacak tek ismin Çakır olduğu görüşünde.

50 MAÇTA GÖREV ALDI

43 yaşındaki Cüneyt Çakır, bu sezon 24 Süper Lig karşılaşmasında hakemlik, 26 karşılaşmada da VAR hakemliği yaptı.

Ligin finali Cüneyt Çakır’ın

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