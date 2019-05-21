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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.05.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

"Ligin en çok dikkat çeken takımıyız"

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"Ligin en çok dikkat çeken takımıyız"

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunu 57 puanla 7. sırada tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, sonuç değil, süreç odaklı olduklarını belirterek, play-off'a kalamamalarına rağmen sezon boyunca iyi işler yaptıklarını bildirdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezonda 50 kişilik kadrolarının yüzde 54'ünün altyapılarından yetişen oyunculardan oluştuğunu belirtti. Bu oyunculardan en az 4'ünün her müsabakada ilk 11'de sahaya çıktığını bildiren Eroğlu, "Ligde en fazla süre alan 5 oyuncumuzun 3’ü öz kaynak futbolcusu. Bir yandan yarışıp, bir yandan bu projeyi uygulamaya koymak, gençlerimize duyduğumuz güvenin eseri." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, kulüp olarak tüketen bir futbol anlayışından üreten bir yapıya doğru yol aldıklarını, 30 milyon genç nüfus arasından dünya çapından yıldızlar çıkarma yolunda ilerlediklerini, 17 milyonluk Hollanda ve 10 milyonluk Portekiz'in başardığını kendilerinin de başaracağını belirtti. Türk futbolundaki temel sorunun sürdürülebilirlik olduğunu, sürdürülebilir olmanın ilk şartının sistemin kendi gelirlerini oluşturması olduğunu bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sonuç değil, süreç odaklıyız. Sonuçta play-off'a kalamadık ancak geride kalan 34 haftaya baktığımızda iyi işler yaptığımızı görüyoruz. 13 maç gol yemedik, 14 hafta kaybetmedik, son 5 sezonun en yüksek galibiyet sayısına ve puanına ulaştık, her maç 114 kilometre koşu ortalaması yakaladık, sekiz gencimize forma verdik. Giresunspor maçında direkten dönen 3 toptan biri gol olsa bugün başka şeyler konuşacaktık." Eroğlu, 2017-2018 sezonunda ilk 11'de forma giyen 7 futbolcunun takımdan ayrıldığını, bazı futbolculardan sakatlıkları nedeniyle hedefledikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Küme düşen üç takıma yedi puan verdik. Bu olumsuzluklara rağmen iddiamızı dördüncü kez son maça kadar taşıdık. Bence ligin en dikkat çekici takımı olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Ligin en çok dikkat çeken takımıyız

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