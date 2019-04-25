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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Ligin dibinde, kupanın finalinde

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Ligin dibinde, kupanın finalinde

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 puanla en alt sırada bulunmasına rağmen, kupada bu yıl da adını finale yazdırdı.

Sezona Galatasaray önünde penaltı atışları sonucu TFF Süper Kupa'yı alarak başlayan Akhisarspor, Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalmasına karşın, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha finale yükseldi.

Kupada geçen yıl tarihinin ilk finalini oynayan ve Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaşan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon yarı finalde Ümraniyespor'u eleyerek finale çıktı.

Akhisarspor'un finaldeki rakibi, bu akşam rövanş müsabakası oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.

Akhisarspora attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı Bursaspor...
Akhisarspor'a attığını, diğer rakiplerine 2 maçta atamadı! Bursaspor...

Bu sezon 3 teknik adam görev yaptı

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Akhisarspor, 3 farklı teknik direktörle çalıştı.

Ligde küme düşme tehlikesini en yakından hisseden takım konumundaki Akhisarspor'u sırasıyla Safet Susic, Cihat Arslan ve Cem Kavçak çalıştırdı.

Kupa sonuçları

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Akhisarspor, Fatih Karagümrük, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve son olarak Ümraniyespor'u eledi.

Ligde 29 maçta 6 galibiyeti bulunan Akhisarspor, kupada ise 8 maçta da yenilmedi. Bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege temsilcisi, 15 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin dibinde, kupanın finalinde

En golcüler Bokila ve Cikalleshi

Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında Akhisarspor'un en skorer isimleri Bokila ile Cikalleshi oldu.
Jeremy Bokila ve Sokol Cikalleshi'nin üçer gol kaydettiği kupa maçlarında, Adrien Regattin ile Josue ikişer, Daniel Larsson, Elvis Manu, Helder Barbosa ve Onurcan Güler de birer gol attı. İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncu Atila Turan, Akhisarspor adına kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Üst üste finale çıkmayı başaran 10. takım

Bu yıl 57. kez düzenlenen ve 1962-1963 sezonundan itibaren 22 farklı takımın finale kadar yükseldiği organizasyonda, bu ekiplerden 15'i kupayı müzesine götürdü.

Geçen sene olduğu gibi bu yıl da adını son 2 takım arasına yazdıran Akhisarspor, kupa tarihinde üst üste finale çıkma başarısı gösteren 10. takım olmayı başardı.

Kupada daha önce Altay, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor art arda en az iki kez finalde mücadele etmişti.

Ligde kötü, kupada iyi

Türkiye Kupası'nda daha önce finale yükselen takımlardan 3'ü sezon sonunda lige veda etmişti. Bu takımlardan Bursaspor, kupayı kazandığı için yürürlükte olan statü gereği bir sonraki yıl da Süper Lig'de yer almıştı.

1982-1983 sezonunda Mersin İdmanyurdu finale çıktığında 27 puanla 13. sırada olmasına rağmen, sezon sonunda 29 puan ve averajla 15. duruma gerilemiş ve lige veda etmişti.

1985-1986'da finale çıktığında düşme hattında bulunmamasına karşın daha sonra tehlike bölgesine gerileyen Bursaspor, o sene geçerli olan statü doğrultusunda şampiyonluğa ulaştığı için ligden düşürülmemişti.

2006-2007'de Beşiktaş'a karşı final oynayan ve mağlup olan Kayseri Erciyesspor, sezon sonunda küme düşen ekipler arasında yer aldı.

Akhisarspor dün gece kupada finale yükselen ilk takım olmuştu...

Akhisarspor kupada finale yükseldi!Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek finale yükselen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik. Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler" dedi.
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