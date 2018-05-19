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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.05.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Ligi 2. bitirdiler! Fenerbahçe'ye teselli

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Ligi 2. bitirdiler! Fenerbahçe'ye teselli

Süper Lig'in son haftasında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Konyaspor ile kritik bir maça çıktı. Konyaspor'da Bourabia 3. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldı. Top Volkan Demirel'de kaldı.13. dakikada Fernandao'nun kafa şutu kalecide kaldı. Fenerbahçe Fernandao'nun 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konyaspor'da Selim Ay 34. dakikada ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyun ortada başladı. İlk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Soldado'nun şutunu kaleci çıkardı. Fenerbahçe 65. dakikada penaltı kazandı. Soldado penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-0 yaptı. Konyaspor'da Fofana'nın harika şutu ağlarla buluştu. Bu şık golle maç 3-1'e geldi. 73. dakikada Jahovic attığı golle durumu 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrılarak ligi 2. sırada tamamladı. Sarı-Lacivertliler Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bu akşam 34. kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler sahadan 3-2 galip ayrılarak ligi 2. sırada tamamladı.  

Ligi 2. bitirdiler Fenerbahçeye teselli

Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması!Fenerbahçe ligin son maçında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon Galatasaray'ın ardından ligi 2. sırada bitirdi. Bu maçın ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman istifa imasında bulunarak, 'Kararımı daha önce açıkladım, 2-3 gün içinde kararımı uygulamaya başlayacağım' dedi.
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Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.

İstatistikler

İki takım Süper Lig'deki 34. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 33 maçın 27'sini Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe bu maçta puan kaybederse, tarihinde ilk kez Konyaspor'a karşı aynı sezonda iki maçta da puan kaybetmiş olacak. Fenerbahçe bu maçı kazandığı, Başakşehir puan kaybettiği ve Galatasaray yenildiği taktirde Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayacak.

Süper Lig tarihinde ligin bugünkü formatına geçilen 1994-95 sezonundan bu yana liderliğin son haftada el değiştirdiği iki sezonda da şampiyonluğu kaptıran ekip Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde iç sahada oynadığı 16 maçın 15'ini kazandı ancak son karşılaşmayı kaybetti. Fenerbahçe ligdeki son dokuz maçında yenilmedi ve son yedi maçını kazandı. Bu yedi maçlık seri, Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet serisi. Fenerbahçe evinde oynadığı son 14 maçın 13'ünde yenilmedi. Ancak sarı lacivertliler, bu sezon iç sahada kazandığı puan deplasmanda kazandığından az olan tek takım. Konyaspor bu sezon deplasmanda en az puan toplayan üçüncü takım.

Konyaspor ligde oynadığı son sekiz maçın altısında gol yemedi ve bu süreçte sadece bir kez mağlup oldu. Fenerbahçe bu sezon ligin en fazla gol atan takımı. Konyaspor ise bu alanda ligin en zayıf üçüncü ekibi. Fenerbahçe bu sezon ligde gole çevirme oranı en yüksek takım. Konyaspor bu alanda Karabükspor ve Antalyaspor'un ardından ligin en zayıf üçüncü ekibi. Bu sezon ligde Beşiktaş'ın ardından kornerlerden en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Konyaspor ise bu sezon kornerlerden gol bulamayan tek takım. Bu sezon ligde en az gole sebep olan hata yapan takım ile en fazla hata yapan ikinci ekip bu maçta karşılaşacak. Konyaspor bu sezon deplasmanda öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Yeşil beyazlılar, ayrıca dış sahada geriye düştüğü maçlarda puan alamayan üç takımdan biri. Ligdeki son beş maçta dört asist yapan Hasan Ali Kaldırım, bundan önceki 18 karşılaşmada sadece bir asist yapmıştı. Samuel Eto'o, Konyaspor formasıyla ligde oynadığı son altı maçta dört gol attı.

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