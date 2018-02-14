Ligi 12’den vurdular
Türkiye’nin ilk profesyonel espor ligi olan Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 2017-2018 kış mevsimi sezonu kıran kırana mücadeleler ile geçiyor.
Sezona hızlı bir başlangıç yapan BAUSuperMassive takımı 12 maçın 12’sini de kazanarak sezondaki liderliğini korurken geçilmesi zor bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.
İlk maçında 1907 Fenerbahçe’yi yenerek ve sezona rakiplerine gözdağı vererek başlayan BAUSuperMassive; ligdeki diğer takımların korkulu rüyası haline geldi. BAUSuperMassive 12 maçın 12’sini de kazanarak liderliği elinden bırakmazken kırılması zor bir rekora da imza atmaya hazırlanıyor. Yeni transfer edilen Koreli oyuncuların takımla olan uyumu ile BAUSuperMassive sezonda fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Espor ligine başarılarıyla adeta ambargo koyan, sponsorları arasında THY, Vodafone, Coca Cola gibi global markalar olan BAUSuperMassive’in hedefi, mevsimi birinci olarak bitirerek Mid Season Invitation’a katılmak ve dünya arenasında Türkiye’yi temsil etmek.
Kurulduğu günden bu yana 4 sezonda 4 final oynayan BAUSuperMassive, kış sezonu başında Koreli oyuncular Snowflower, GBM ve Koç Irean ile anlaşmıştı.
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