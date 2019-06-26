Lige veda eden üç kulüp düşme parasına zam istedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret eden Bursa, Erzurum ve Akhisar başkanları, Süper Lig’den düşen kulüplere verilen paranın artırılmasını talep etti. Özdemir ise bunun adresinin Kulüpler Birliği olduğunu söyledi.
POR Toto Süper Lig’den düşen Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor’un kulüp başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’i ziyaret ederek destek istedi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’in Özdemir’den alt lige düşen kulüplere yapılan ödemenin artırılmasını talep ettiği öğrenildi.
Payını düşürdü
TFF Başkanı Özdemir ise kulüp başkanlarına ligden düşen kulüplere yapılan ödeme konusunun TFF’nin uhdesinde olmadığını bu konudaki kararın Kulüpler Birliği Vakfı’na ait olduğunu söylediği öğrenildi. Düşen kulüp 4.7 milyon lira destek alıyor. TFF daha önce yayın ihalesinde aldığı yüzde 12’lik payı yüzde 4’e düşürmüş ve yüzde 8’lik payı kulüplere bırakmıştı. Üç kulübün taleplerini Kulüpler Birliği Vakfı’nı ziyaret edip, başkan Fikret Orman’a da ileteceği öğrenildi. Bu arada Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı
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