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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
01.05.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Ligden düşen Manisaspor'u yenerse şampiyon! Keçiörengücü...

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Ligden düşen Manisaspor'u yenerse şampiyon! Keçiörengücü...

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü, hafta sonu oynayacağı Manisaspor maçını kazanması durumunda Spor Toto 1. Lig’e merhaba diyecek.

Sezonun son haftasına girilirken TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon bu hafta oynanan maçlarla belli olacak.

Son haftaları çekişmeli geçen ligde şampiyonluğun en büyük adayı ise 2 puan farkla liderlik koltuğunda bulunan Keçiörengücü.

Sezonun ilk 4 haftasında sadece 4 puan toplayabilen ve ardından yakaladığı yenilmezlik serisi ile ligin üst sıralarına tırmanan mor menekşeler, 28. haftada Sakaryaspor’dan devir aldığı liderlik koltuğunu 31. haftada averaj üstünlüğü ile Kastamonuspor 1966’ya kaptırsa da bir sonraki hafta Kastamonu temsilcisinin Sakaryaspor ile berabere kalması ile birlikte Başkent temsilcisi 2 puan farkla ligin lideri oldu.

Keçiörengücü, cumartesi günü Aktepe Stadı'nda haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor’u ağırlayacak. Mor beyazlı ekip maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edip Spor Toto 1. Lig’e çıkacak.

Takımın ve ligin en golcü ismi; Taha Balcı

Geçen sezon Hatayspor forması giyen ve bu sezon başında Keçiörengücü ile sözleşme imzalayan Taha Balcı ligde attığı 21 gol ile takımını sırtlarken gol krallığında ise zirvede bulunuyor.

2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor ile şampiyonluk yaşayan Balcı, Manisaspor’u yenmeleri durumunda üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşayacak. Taha Balcı’nın Keçiörengücü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Ligden düşen Manisasporu yenerse şampiyon Keçiörengücü...

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