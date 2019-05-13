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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.05.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Ligden düşen Akhisarspor'a büyük fırsat

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Ligden düşen Akhisarspor'a büyük fırsat

Spor Toto Süper Lig'e 7 yıllık macerasının ardından veda ederek yıllık 100 milyon TL civarındaki dev gelirden olan Akhisarspor'un önünde zararını tek maçla telafi edebileceği Ziraat Türkiye Kupası finali var.

Ligde küme düşmesine rağmen kupada üst üste ikinci kez finale çıkmayı başaran Akhisarspor, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ı çarşamba günü Sivas'ta oynanacak kupa finalinde mağlup ettiği takdirde kasasını dolduracak. Kupa şampiyonu 18 milyon TL civarında gelir elde edecek. Kupayı kazandığı takdirde yeni sezonda da ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren temsil edecek Akhisar, Avrupa'ya giderse en az 7 milyon Euro daha alacak.

UEFA geçen sezon kulüplere Avrupa Ligi'nde gruplara katılım payı olarak 2.92 milyon Euro öderken, gruplarda galibiyete 570 bin, beraberliğe 190 bin Euro dağıttı. Grupta tek beraberlik alan Akhisar, yayın havuzundan ise 4 milyon Euro daha kazandı. Yeşil-siyahlı ekip Galatasaray'ı mağlup edip kupayı kazandığı takdirde sponsorluk ve reklam gelirleri hariç tek maçta günlük kurla en az 68 milyon TL alacak. Ege temsilcisi kupayı kazanırsa 1. Lig'den Avrupa'ya giden yıllar sonra ilk, gruplara kalan da tek kulüp olacak. Son olarak 1. Lig'den Kayseri Erciyesspor 2007-08 sezonunda önceki sezon kupada final oynadığı için UEFA elemelerine katılıp Atletico Madrid'e elenmişti. Kupa finalistleri artık Avrupa'da mücadele edemiyor.

ERYÜKSEL İDDİASI
Akhisarspor'da 10 yılı aşkın süredir başkanlık görevini yürüten Hüseyin Eryüksel'in sezon sonunda koltuktan ayrılacağı iddia edildi. Taraftarlar, Eryüksel'i özellikle bu sezon birçok iç saha maçında istifaya davet etmişti. Akhisarspor'da Eryüksel yönetimi 3. Lig'den bu yana 10 yıldır hiç değişmedi.

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