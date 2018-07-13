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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
13.07.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket’ten açıklama

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Ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket’ten açıklama

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nden ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nden çekilme kararı alan Eskişehir Basket Spor Kulübü, yazılı açıklamada bulundu.

Eskişehir Basket Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim olarak 2015/2016 sezonu ortasında devraldığımız kulübümüzün yarışmacı haklarından dün almış olduğumuz karar ile vazgeçmiş bulunmaktayız. Geride bıraktığımız iki buçuk sezonda, TBL Federasyon Kupası Şampiyonluğu, TBL’den Süper Lige yükselme hakkı, BSL’de ilk sezonda Türkiye Kupası 8’li finallere katılma hakkı, All Star organizasyonunda teknik ekip ve 3 oyuncu ile temsil edilme hakkı, 7’nci olarak Play-Off çeyrek finalinde mücadele etme hakkı, Milli Takımlara kazandırılan oyuncular, çalışanlar ve son olarak FIBA Şampiyonlar Ligi’nde direk gruplara katılma hakkı gibi çoğu organizasyona bu kadar kısa sürede nasip olmayacak başarılar tattık. Tüm bu başarılar elde edilirken, bunları tamamen sezon başı koyulan hedefler ve makul bütçeler doğrultusunda başaran tüm teknik ve idari çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz. An itibariyle son 1 aya ait ödemeler dışında kulübün herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Kalan borçlar da ana sponsorumuz ve TBF’den hak ettiğimiz alacaklarımızın tahsili ile karşılanacaktır. Bu şartlarda almış olduğumuz kararın, tamamen bu işin sürdürülebilirliği ile ilişkili olduğunun bilinmesini isteriz. Hem Türkiye Ligi’nde hem de Avrupa arenasında şehrimizi ve ülkemizi layıkıyla temsil edecek yarışmacı bir bütçe planlaması için son güne kadar umutla arayışlarımız devam ederken maalesef ne sponsorlardan ne de şehir dinamiklerinden gerekli katkılar elde edilememiştir. Ayrıca takımımızın farklı bir yönetim ile yeni sezonda devam etmesi için kurum ve kişiler ile yaptığımız görüşmeler de maalesef sonuçsuz kalmıştır. Biz bugüne kadar hep ayağımızı yorganımıza göre uzattık ve hayali bütçeler yerine elimizde olanlarla iş yaptık. Bugünkü durumda da elimizde olmayan hayali bütçelerle yola çıkıp çalışanlarımızı mağdur edeceğimize en baştan bu yola çıkmamayı daha uygun görmekteyiz. Sadece şahısların karşıladığı bütçelerin de bu sene devam edilse dahi ileriye dönük sürdürülebilir olmadığı aşikardır. Biz Eskişehir Basket Yönetim Kurulu olarak, 2 buçuk senedir sürdürülebilir planlar yapma ve icraatlarımızı her sene üzerine koyarak büyütme hedefini benimsedik. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda, bu hedeflerin devamlılığında görmüş olduğumuz tehlikelerden dolayı, günü kurtarmak yerine faaliyetlerimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz. Ayrıca Eskişehir Basket SK olarak altyapı organizasyonlarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürerek, Türk basketboluna genç sporcular kazandırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar takımımızı destekleyen tüm basketbol severlere teşekkür ederiz."

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