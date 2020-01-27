Ligde lider değişmedi! 19. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu (27 Ocak)

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Sivasspor konuk ettiği Çaykur Rizespor ile berabere kalarak haftayı kapattı. Son hafta müsabakalarından olan Galatasaray Konyaspor karşılaşmasında ise sarı kırmızılılar 3-0 rakibini mağlup etti. Fenerbahçe ise Başakşehir'i Kadıköy'de 2-0 yendi. Böylece haftanın en avantajlı takımları Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. İşte, Süper Lig'de en son puan durumu.

41 puanla haftayı kapatan Sivasspor birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise 36 puanla Medipol Başakşehir takip etti.

İşte 19. hafta sonunda Süper Lig'de puan tablosu.