Ligde lider değişmedi! 19. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu (27 Ocak)
Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında Demir Grup Sivasspor rakibi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Sivasspor puanını 41'e yükseltti. Çaykur Rizespor'un puanı ise 24'e çıktı. Kritik karşılaşmalar sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray ise 3 puanla haftanın kazananları oldu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 19. hafta Süper Lig'de güncel puan tablosu.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Sivasspor konuk ettiği Çaykur Rizespor ile berabere kalarak haftayı kapattı. Son hafta müsabakalarından olan Galatasaray Konyaspor karşılaşmasında ise sarı kırmızılılar 3-0 rakibini mağlup etti. Fenerbahçe ise Başakşehir'i Kadıköy'de 2-0 yendi. Böylece haftanın en avantajlı takımları Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. İşte, Süper Lig'de en son puan durumu.
41 puanla haftayı kapatan Sivasspor birincilik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 2. sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise 36 puanla Medipol Başakşehir takip etti.
İşte 19. hafta sonunda Süper Lig'de puan tablosu.
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