Giray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGiray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü
GeriFutbol Giray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
11.09.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Giray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü

Teknik Direktör Giray Bulak, Boluspor'da forma giydikten sonra farklı takımlara transfer olan Emre Kılınç ve Umut Meraş'ın milli takım performanslarını değerlendirdi.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak "Ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek, oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor'umuz var"dedi.

Bulak, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenen A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bulak, "Bu süre içerisinde Osmanlıspor ve 19 yaş takımımızla maç yaptık.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok İşte cevabı...
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? İşte cevabı...

Oyuncularımızın son durumunu görmek, yeni gelen arkadaşlarımızın da seviyesini anlamak açısından olumlu iki hazırlık maçı oldu. İyi çalışıyoruz ve iyi oynuyoruz. Birkaç oyuncumuzun problemi var." diye konuştu.

Bulak, cumartesi günün oynayacakları Altay maçına ilişkin, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Son maçını, son dakikada attığı golle kazanan bir Altay var. Ligde hiçbir takımdan çekinmeyecek, oyun temposundan düşmeyecek ve aynı zamanda kazanmak için her şeyini ortaya koyacak bir Boluspor'umuz var.

Belki bunlar sonuca yansımadı ama bundan sonra umarım yansıyacak. Bu hafta çok iyi bir sonuçla yolumuza devam edeceğimizi düşünüyoruz. Oyuncuların çalışması, arzusu ile kulübün dinamizmi iyi. Taraftarımızı da cumartesi günü aramızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emre Kılınç ve Umut Meraş pırıl pırıl çocuklar"

Boluspor'da forma giydikten sonra başka takımlara transfer olan ve milli takımda mücadele eden Emre Kılınç ve Umut Meraş'a ilişkin de değerlendirmede bulunan Bulak, şunları kaydetti:

"Demek ki Boluspor oyuncu bulabiliyor, yetiştirebiliyor ve sunabiliyor. Türk futboluna kazandırıyor. Sanırım Emre Kılınç, Umut Meraş'a göre biraz daha fazla oynadı burada. Umut, daha kısa oynadı ve hemen transfer oldu. Emre'yi çok beğeniyorum. Özellikle Sivasspor'a gittikten sonra, Türkiye'de Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile en yetenekli oyuncu olarak görüyorum.

Milli takımda olmamasına da hayret ediyordum. Emre'nin milli takımda, iki sene önce oynamaya başlaması lazımdı. Bursa'da Samet hoca (Aybaba) döneminde sürekli hazırlık maçı oynuyorduk ya da maçlarını izliyordum. Umut Meraş, o bölgede bana göre Türkiye'deki en iyi 2-3 oyuncudan biri. Yurt dışına gitmesine sevindim ama büyük takım görmesi lazımdı.

Büyük takımlar 3-4 milyon avro verip yabancı oyuncu alıyor ama Umut'un bonservisine 1-2 milyon avro verip almadılar. Umut, dün oynayarak hepsini bir parça üzmüştür mutlaka. Pırıl pırıl bir çocuk. Boluspor, bu tür oyuncuları mutlaka bulup çıkaracaktır. Elimizde o tip oyuncularımız var. Önemli yerlere, önemli rakamlara gidecek oyuncularımız çıkacaktır."

Giray Bulaktan Emre Kılınç ve Umut Meraşa övgü

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (11.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
36'lık Mossoro gençlere taş çıkartıyor!
Adana derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu neden kadroda yok? İşte cevabı...
Giray Bulak'tan Emre Kılınç ve Umut Meraş'a övgü