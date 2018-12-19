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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
19.12.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Ligde Fırtına, kupada Kasırga!

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Ligde Fırtına, kupada Kasırga!

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup etti. Deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan ev sahibi ekip, bu sonuçla kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek , Kerem Ersoy , Deniz Caner Özaral

TRABZONSPOR:Uğurcan (Dk.71 Arda )- Kamil Ahmet (Dk.63 Kucka ), Batuhan, Hosseini , Ibanez - Murat Cem (Dk.77 Semih ), Zeki - Abdülkadir Parmak , Amiri , Olcay - Ekuban

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol - Serkan Yavuz , Mustafa , Ali Aydın , Fatih - Güray Dk.57 Alpay ), Ercüment Eray (Dk.63 Gökhan )- Ali Zorlu , Berkay , Aykut Emre - Emrah (Dk.81 Murat Akgül)

GOLLER: Dk.9 Batuhan, Dk.17-35 Ekuban, Dk.52 Amiri, Dk.78 Abdülkadir (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Zeki (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)

OLCAY KAPTANLIK BAZUBANDINI ALMADI

Trabzonspor'da takım kaptanları Sosa, Pereira ve Yusuf'un yokluğunda Sivas Belediyespor karşılaşmasında sahaya genç kaleci Uğurcan Çakır kaptan olarak çıktı. 71'inci dakikada Uğurcan yerini Arda'ya bırakırken, kaptanlık pazubandını ise çıkarken Olcay'a uzattı ancak Olcay almadı. Bunun üzerine maçın kalan kısmında Batuhan kaptan olarak sahada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Olcay'ın pasıyla savunmanın arkasına iyi hareketlenen Ekuban, topu kafasıyla önüne indirdikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

9'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hosseini'nin kafa vuruşunda top önce kaleci Serkan'a ardından da direğe çarparak Batuhan'ın önünde kaldı. Onun çizgi üzerinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

14'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında çizginin hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Ibanez'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

17'nci dakikada Amiri'nin pasında savunmada Fatih'in uzaklaştırmak isterken kısa düşen top Ekuban'ın önünde kaldı. Onun ceza sahası içi sağ çaprazından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

35'inci dakikada Olcay'ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ekuban'ın iki savunma oyuncusunun arasında kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlarla buluştu: 3-0.

51'inci dakikada Ekuban'ın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutu kaleci Serkan kornere çeldi.

52'nci dakikada sol kanattan Ibanez'in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası önünde iyi yükselen Amiri, kafayla vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

65'inci dakikada Kucka'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şutu Serkan Demirol kontrol etmeyi başardı.

78'inci dakikada Olcay'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Abdülkadir Parmak'ın kafayla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

83'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alpay'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu Arda direk dibinden kornere çeldi.

Karşılaşma 5-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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