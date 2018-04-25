Ligde farklı, Avrupa'da farklı! Maçın hakemi Kuipers...
Bu akşam oynanacak "Bayern Münih - Real Madrid" maçını iddaa MBS1 olarak açıkladı. Kırmızı kart, penaltı gibi özel etkinlik seçenekleri de mevcut.
Maçı, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'ın Hollanda Eredivisie ile Avrupa Şampiyonlar Ligi performansı birbirinden çok farklı!
Hollanda Eredivisie performansı
- Bu sezon ligde 15 maç yöneten hakem, 4 kere kırmızı kartına başvurdu, 5 kere beyaz noktayı gösterdi.
- Toplam 62 sarı kart gösteren Kuipers, Alkmaar'la Feyenoord arasında oynanan kupa maçında ise 7 sarı kart çıkarmıştı.
Şampiyonlar Ligi performansı
- Bu sezon 3 kere Devler Ligi'nde düdük çaldı.
- "CSKA Moskova - Basel" maçını 1 kartla bitirdi.
- 3 maçta hiç penaltı noktasını göstermedi.
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Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Bir takıma tamamen güvenmek çok zor. İlk maç oldukça önemli. Devrede denge bekliyorum." dedi ve sizlere "İlk Yarı X" tercihini önerdi.
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